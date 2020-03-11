Заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Елена Коваленок проведет «прямую телефонную линию» с жителями Гомельской области по вопросу начисления и выплаты заработной платы в бюджетных организациях за февраль 2020 г. после введения новых условий оплаты труда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, «прямая телефонная линия» состоится 13 марта с 14.00 до 16.00 по номеру телефона в Гомеле 23-83-78.