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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 13 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
15:59 11.03.2020
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Елена Коваленок проведет «прямую телефонную линию» с жителями Гомельской области по вопросу начисления и выплаты заработной платы в бюджетных организациях за февраль 2020 г. после введения новых условий оплаты труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, «прямая телефонная линия» состоится 13 марта с 14.00 до 16.00 по номеру телефона в Гомеле 23-83-78.
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