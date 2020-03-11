В настоящее время идет процесс сбора анкет лиц для включения в Реестр, которые соответствуют определенным требованиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, Реестр кандидатов в независимые директора создан с целью предоставления акционерным обществам с долей государства в уставных фондах возможности избрания их уже в текущем году в составы набсоветов хозобществ и постоянно актуализируется.

Независимый директор не является альтернативой руководителю открытого акционерного общества, он избирается в состав наблюдательного совета собранием акционеров.

В настоящее время акционерные общества подбирают кандидатуры, которые будут предложены собранию акционеров для избрания в новый состав наблюдательного совета. Набсовет может быть расширен за счет лиц, имеющих руководящий опыт работы в коммерческой или государственной организации, или опыт работы в наблюдательном совете хозяйственных обществ с положительными результатами их деятельности.

Для включения в Реестр претенденты должны прислать в комитет «Гомельоблимущество» анкету по установленной форме в письменном (на адрес: Гомель, пр. Ленина, 3) и в электронном виде (на адрес: ) с пометкой «Анкета кандидата в независимые директора».

С перечнем акционерных обществ, в которые могут быть избраны независимые директора, можно ознакомиться на сайтах горрайисполкомов.