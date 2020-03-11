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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА В ОАО С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
15:53 11.03.2020
В настоящее время идет процесс сбора анкет лиц для включения в Реестр, которые соответствуют определенным требованиям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, Реестр кандидатов в независимые директора создан с целью предоставления акционерным обществам с долей государства в уставных фондах возможности избрания их уже в текущем году в составы набсоветов хозобществ и постоянно актуализируется.
Независимый директор не является альтернативой руководителю открытого акционерного общества, он избирается в состав наблюдательного совета собранием акционеров.
В настоящее время акционерные общества подбирают кандидатуры, которые будут предложены собранию акционеров для избрания в новый состав наблюдательного совета. Набсовет может быть расширен за счет лиц, имеющих руководящий опыт работы в коммерческой или государственной организации, или опыт работы в наблюдательном совете хозяйственных обществ с положительными результатами их деятельности.
Для включения в Реестр претенденты должны прислать в комитет «Гомельоблимущество» анкету по установленной форме в письменном (на адрес: Гомель, пр. Ленина, 3) и в электронном виде (на адрес: ) с пометкой «Анкета кандидата в независимые директора».
С перечнем акционерных обществ, в которые могут быть избраны независимые директора, можно ознакомиться на сайтах горрайисполкомов.
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