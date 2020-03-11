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ЭКОНОМИКА РБ


«РЕЙТИНГ БАЙНЕТА» СОСТАВИТ ТОП АГЕНТСТВ ПО SEO, SMM И DIGITAL
15:49 11.03.2020

Проект «Рейтинг Байнета» объявляет о старте рейтингов интернет-агентств по 3 направлениям: digital, SMM и SEO.

Заявки принимаются до 31 марта включительно. Подать заявку на можно сайте проекта.

В основе методологии составления рейтингов лежат основные бизнес-показатели интернет-агентств (масштаб, опыт работы, количество, качество и результаты проведенных ими за год кампаний/проектов).

Участие в рейтингах позволяет компаниям проанализировать свои позиции на рынке относительно конкурентов, а потенциальным заказчикам – более объективно принимать решения о сотрудничестве с тем или иным подрядчиком.

По итогам исследования будут также составлены рейтинги SEO-агентств с учетом специализаций в 5 номинациях: интернет-магазины, автомобили, строительство, мебель, услуги для бизнеса.

Сегодня на рынке представлено более 300 интернет-агентств, однако не все готовы участвовать в рейтингах. Крупные агентства отказываются от участия в первую очередь по причине того, что с множеством клиентов подписаны соглашения о неразглашении. Однако участие в Рейтинге не предусматривает разглашения сведений о клиентах. В рамках аудита агентство имеет возможность предоставить сведения о клиенте, не указывая названия клиента, а информация о бюджетах проекта указывается в формате обозначения границ бюджета (в формате от и до, к примеру, от $10 000 до $20 000). Более того, все публикуемые данные по результатам рейтингов демонстрируют исключительно относительные показатели (баллы) и никак не раскрывают коммерческую информацию по конкретным проектам.

Для оценки качества лучших рекламных кампаний участников (один из главных показателей в Рейтингах SMM и digital-агентств) привлекаются представители крупнейших digital-агентств России и Украины. Составы жюри Рейтингов 2019 года можно посмотреть на сайте.

Официальные результаты Рейтинга SEO-компаний, SMM- и digital-агентств Беларуси 2020 будут объявлены на торжественной церемонии в мае 2020 года.

«Рейтинг Байнета» — независимый и неаффилированный ни с одним из участников рынка проект. Составляем Рейтинги с 2009 года. За годы существования проекта были проведены Рейтинги web-студий, Конкурсы сайтов, Рейтинги SEO-компаний, Рейтинги SMM и digital-агентств, Рейтинги креативности, Рейтинги удовлетворенности клиентов. Результаты всех рейтингов представлены на сайте проекта «Рейтинг Байнета».

Основные цели проекта — способствовать улучшению экосистемы, бизнес-отношений между заказчиками и исполнителями в интернет-бизнесе, отслеживать динамику развития отдельных сегментов рынка интернет-продвижения и тренды. Рейтинги помогают заказчикам получать объективную информацию об основных игроках рынка и их компетенциях по ряду ключевых параметров в различных сегментах интернет-услуг.
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