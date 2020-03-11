980 тыс. куб. м древесины в заготовленном виде на общую сумму 67,7 млн BYN реализовано по итогам квартальных биржевых торгов, состоявшихся 5-6 марта 2020 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, по сравнению с аналогичными торгами, проводившимися в марте 2019 г., сумма сделок выросла на 87%, а в натуральном выражении продажи древесины прибавили 64%.

Всего в квартальных биржевых торгах участвовали 354 покупателя и 115 продавцов, которые совершили 943 сделки.

Наибольшим спросом пользовалось балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На них пришлось более 90% всех сделок.