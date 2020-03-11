В Могилевской области в 2019 году произведено 669,4 тыс. тонн молока, яиц получено 306,1 млн. штук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2020 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 537,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 256,2 тыс. голов свиней, 7564,3 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2019 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 208,6 тыс. тонн (98,6% к уровню 2018 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (59,7%). При этом в структуре реализации ее доля по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 5 процентных пунктов. Крупного рогатого скота реализовано 25,2% от общего объема реализации (в 2018 году – 28,4%), свиней – 14,8% (16,6%). Всего за 2019 год реализовано 124,6 тыс. тонн птицы, 52,5 тыс. тонн крупного рогатого скота, 30,8 тыс. тонн свиней.