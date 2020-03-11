ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ПОЛУЧИЛО ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

14:52 11.03.2020 ОАО «Кричевцементношифер в марте 2020 года» получило европейский сертификат качества на сульфатостойкий цемент. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это очередное подтверждение высокого качества белорусского цемента на международном уровне.