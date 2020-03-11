|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ПОЛУЧИЛО ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
14:52 11.03.2020
ОАО «Кричевцементношифер в марте 2020 года» получило европейский сертификат качества на сульфатостойкий цемент.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это очередное подтверждение высокого качества белорусского цемента на международном уровне.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 11.03.2020
Конвертация в банках
на 11.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте