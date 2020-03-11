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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 1,8%
14:39 11.03.2020
Индекс цен на продовольственные товары в Минске в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, к декабрю 2019 года - 101,8».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,7%, с начала года – на 1,3%.
Стоимость услуг в феврале по сравнению с январем текущего года выросла на 1,7%, с начала года – на 2,3%.
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