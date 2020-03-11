Индекс цен на продовольственные товары в Минске в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, к декабрю 2019 года - 101,8».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,7%, с начала года – на 1,3%.

Стоимость услуг в феврале по сравнению с январем текущего года выросла на 1,7%, с начала года – на 2,3%.