В органах юстиции, во всех адвокатских образованиях, нотариальных конторах и бюро страны в преддверии Дня Конституции Республики Беларусь пройдут акции по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, 13 марта 2020 года на базе главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома приемы проведут специалисты управлений, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, работники органов загса.

В Бресте с 14.00 до 16.00 часов можно получить бесплатные консультации по адресу: ул. Мицкевича, д. 3.

В Витебске акция пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Правды, 18, каб.19.

В Гомеле бесплатно проконсультируют с 10.00 до 13.00 часов в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома (ул. Фрунзе, 6).

В Гродно и Гродненской области сотрудники органов принудительного исполнения, специалисты отделов записей актов гражданского состояния, адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по месту нахождения соответствующих служб, в том числе по адресу: ул. Ожешко, 3.

В Минской области – с 11.00 до 13.00 консультации по различным правовым вопросам будут организованы в формате «прямых телефонных линий».

В Могилеве акция пройдет с 10.00 до 12.00 по двум адресам: ул. Первомайская, 71, каб. 544 – по вопросам деятельности главного управления юстиции; ул. Первомайская, 77, каб. 222 – по вопросам деятельности органов принудительного исполнения.

В столице – с 10.00 до 13.00 в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома (пр-т Пушкина, 42).

Кроме того, 13 марта нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты, в разделе «Найти нотариуса».

В этот же день бесплатные консультации малоимущих граждан пройдут во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Министерство юстиции отмечает популярность и востребованность акций по бесплатному консультированию среди граждан нашей страны.

В текущем году аналогичные акции запланированы в рамках празднования Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста, а также Дня образования адвокатуры Беларуси и Дня пожилых людей.