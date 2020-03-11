Министерство экономики выносит на обсуждение проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года (НСУР-2035).

Согласно Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь», Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года (НСУР-2035) выступает системообразующим документом для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную перспективы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в основу разработки НСУР-2035 положен системный подход, раскрывающий развитие трех взаимосвязанных компонент общего потенциала национальной системы устойчивого развития: социальной, экономической и экологической.

НСУР-2035 определяет цели, этапы и механизмы перехода Беларуси к зрелому гражданскому обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды.

Проект НСУР-2035 подготовлен Министерством экономики совместно с НИЭИ Министерства экономики на основании предложений государственных органов, членов межведомственной и секторальных групп по разработке НСУР-2035, Общественного Совета по формированию и мониторингу стратегий устойчивого развития, депутатского корпуса, научных и международных организаций, учреждений образования, бизнес-союзов.

Он был рассмотрен на заседании Президиума Совета министров 4 февраля 2020 г. и размещается в целях ознакомления широкого круга заинтересованных.

Ознакомиться с текстом проекта НСУР-2035 можно по ссылке.