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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ НСУР-2035 ПРЕДСТАВЛЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
13:40 11.03.2020
Министерство экономики выносит на обсуждение проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года (НСУР-2035).
Согласно Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь», Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года (НСУР-2035) выступает системообразующим документом для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную перспективы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в основу разработки НСУР-2035 положен системный подход, раскрывающий развитие трех взаимосвязанных компонент общего потенциала национальной системы устойчивого развития: социальной, экономической и экологической.
НСУР-2035 определяет цели, этапы и механизмы перехода Беларуси к зрелому гражданскому обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды.
Проект НСУР-2035 подготовлен Министерством экономики совместно с НИЭИ Министерства экономики на основании предложений государственных органов, членов межведомственной и секторальных групп по разработке НСУР-2035, Общественного Совета по формированию и мониторингу стратегий устойчивого развития, депутатского корпуса, научных и международных организаций, учреждений образования, бизнес-союзов.
Он был рассмотрен на заседании Президиума Совета министров 4 февраля 2020 г. и размещается в целях ознакомления широкого круга заинтересованных.
Ознакомиться с текстом проекта НСУР-2035 можно по ссылке.
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