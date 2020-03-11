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ЭКОНОМИКА РБ


ЕЩЕ У 3 ГРАЖДАН ИЗ МИНСКА, ГРОДНО И ГОМЕЛЯ ДИАГНОСТИРОВАН КОРОНОВИРУС
12:59 11.03.2020

В учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19.

«Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно. В связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID19. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены.

«Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали», - отмечается в сообщении.

У находящихся в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 12 пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Трое из них готовятся к выписке.
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