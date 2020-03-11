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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ ВОШЛО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫПУСКУ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
12:47 11.03.2020

В состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с 4 марта включено совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛТРИБО».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, с открытием «БЕЛТРИБО» БЕЛАЗ совершил еще один шаг по диверсификации производимой продукции. Если ранее тормозные колодки завод закупал за пределами Беларуси, то выпуск комплектующих на этой площадке позволяет уменьшить стоимость карьерных самосвалов и получить дополнительную прибыль.

СООО «БЕЛТРИБО» было зарегистрировано решением Миноблисполкома от 23 октября 2013 года, а начало свою работу на рынке Беларуси в сентябре 2017 года. Учредителями выступили с белорусской стороны ОАО «Стародорожский механический завод», входящий в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», с украинской стороны – ООО «Белоцерковский завод «ТРИБО».

Сегодня «БЕЛТРИБО» – единственное в Беларуси предприятие по производству тормозных колодок и фрикционных изделий на карьерную технику «БЕЛАЗ», сельскохозяйственную технику, автомобильный, пассажирский и железнодорожный транспорт.
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