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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА СОЗДАЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
11:45 11.03.2020
Совет министров постановлением № 137 от 9 марта 2020 г. согласовал Министерству транспорта и коммуникаций создание государственного учреждения «Государственная администрация водного транспорта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение принято в целях обеспечения доступности, повышения качества и безопасности услуг водного транспорта, а также обеспечения выполнения международных обязательств Беларуси в области торгового мореплавания.
Финансирование расходов на функционирование учреждения осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников в соответствии с законодательством.
Министерству транспорта и коммуникаций поручено до 1 мая 2020 г. утвердить устав, структуру и штатное расписание учреждения, до 1 ноября 2020 г. принять меры по формированию имущественного комплекса учреждения, необходимого для выполнения возложенных на него функций.
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