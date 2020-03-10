Совет министров постановлением № 137 от 9 марта 2020 г. согласовал Министерству транспорта и коммуникаций создание государственного учреждения «Государственная администрация водного транспорта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соответствующее решение принято в целях обеспечения доступности, повышения качества и безопасности услуг водного транспорта, а также обеспечения выполнения международных обязательств Беларуси в области торгового мореплавания.

Финансирование расходов на функционирование учреждения осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников в соответствии с законодательством.

Министерству транспорта и коммуникаций поручено до 1 мая 2020 г. утвердить устав, структуру и штатное расписание учреждения, до 1 ноября 2020 г. принять меры по формированию имущественного комплекса учреждения, необходимого для выполнения возложенных на него функций.