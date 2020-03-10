ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ НА 18%

11:09 11.03.2020 В январе 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 4258,1 млн долларов США, в том числе экспорт – 2056,3 млн. долларов, импорт – 2201,8 млн. долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 83,9%, экспорт – 83,4%, импорт – 84,4%. По итогам января 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 17,9%, импорт – на 16,8% при росте средних цен экспорта и импорта на 1,5%.