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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ НА 18%
11:09 11.03.2020
В январе 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 4258,1 млн долларов США, в том числе экспорт – 2056,3 млн. долларов, импорт – 2201,8 млн. долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 83,9%, экспорт – 83,4%, импорт – 84,4%.
По итогам января 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 17,9%, импорт – на 16,8% при росте средних цен экспорта и импорта на 1,5%.
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