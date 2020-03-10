Актуализирован Перечень недобросовестных арендаторов государственного имущества в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в настоящее время он содержит 531 должника.

По информации комитета «Минскгоримущество», в 2019 году коммунальные организации − арендодатели активизировали претензионно-исковую работу и данный список пополнился новыми 186 должниками. В тоже время, за прошедший год из перечня было исключено 268 организаций, рассчитавшихся с задолженностью. На момент формирования и на дату составления Перечня в 2016 году туда было включено 347 арендаторов.

В «Минскгоримуществе» подчеркивают: договоры заключаются для того, чтобы исполняться, удовлетворяя тем самым экономические потребности, которые побудили стороны вступить в договорные отношения, чтобы арендатор смог получить во временное владение и пользование имущество для развития бизнеса, а арендодатель – плату за предоставление такого имущества.

Вместе с тем порой возникают ситуации, когда риск неисполнения обязательств достаточно велик. Во избежание их и для минимизации случаев нарушения договорных обязательств, обращают внимание в комитете, арендодателю следует изначально в условия заключаемого договора закладывать положения, гарантирующие защиту его прав и законных интересов.

Перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости, создан комитетом «Минскгоримущество» для поддержки арендодателей коммунального имущества в Минске и воздействия на арендаторов-должников. Он постоянно актуализируется и размещается на интернет-сайте Мингорисполкома, а также активно используется арендодателями для того, чтобы предотвратить риск заключения договоров аренды с недобросовестными арендаторами. За это в адрес комитета «Минскгоримущество» адресовано много благодарных отзывов от потенциальных арендодателей.