ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ЗА ФЕВРАЛЬ НЕ ИНДЕКСИРУЮТСЯ
10:41 11.03.2020

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль 2020 г. к январю 2020 г. составил 101,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, поскольку индекс потребительских цен за февраль 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 г. индексации не подлежат.

Бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2020 г., поэтому денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2020 г. также не подлежат.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 г. в размере 375 рублей.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за февраль 2020 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 239 рублей 87 копеек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2020
валюта курс
EUR 2.6355
USD 2.3208
RUB 3.2208
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6355 -0.0395
USD 2.3208 -0.031
RUB 3.2208 +0.058
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6200 2.6300
USD 2.3150 2.3300
RUB 3.2350 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1350
EUR/RUB 80.0000 81.0000
USD/RUB 70.5000 71.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте