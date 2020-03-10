По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль 2020 г. к январю 2020 г. составил 101,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, поскольку индекс потребительских цен за февраль 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 г. индексации не подлежат.

Бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2020 г., поэтому денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2020 г. также не подлежат.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 г. в размере 375 рублей.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за февраль 2020 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 239 рублей 87 копеек.