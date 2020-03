ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 100 СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БГУ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ HACKATHON: FROM IPT TO IPO

09:32 11.03.2020 Более 100 студентов и молодых ученых БГУ примут участие в форуме HACKATHON: FROM IPT TO IPO, который состоится 11-12 марта в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, на форум заявлены более 15 индивидуальных и коллективных проектов, среди которых школьная сеть наземных станций приема и обработки спутниковых данных для изучения околоземного пространства и ближнего космоса; приложение для перевода голосовых команд в анимацию языка жестов; программа мессенджера ВКонтакте для формирования тематических статей по интересам; приложения для быстрого поиска специалистов для уборки помещений, по созданию эксклюзивных подарков и организации свадеб и др. Разработчиками выступили представители факультетов: механико-математического, химического, экономического, исторического, юридического, физического, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, радиофизики и компьютерных технологий, а также Института бизнеса и МГЭИ имени А.Д. Сахарова. Новаторские идеи оценят эксперты в составе создателя сервиса-анализатора аудиозаписей разговоров «Synpatic» Ивана Веденина, сооснователя делового сообщества Minsk Knowledge Office Андрея Мирошниченко и инициатора развития стартап-движения в Беларуси Константина Владимирова-Журавского. Победители конкурса получат сертификат на обучение в стартап-школе «СИТО 2.0». Здесь в течение двух месяцев ведущие специалисты в области предпринимательства будут делиться личным опытом, советами по поиску инвесторов и успешной реализации проекта. Программа форума включает также различные тренинги по оценке перспективности бизнес-идеи и развития проекта. Форум HACKATHON: FROM IPT TO IPO пройдет в БГУ впервые с целью поддержки молодежного предпринимательства. Организатором мероприятия выступает Стартап-центр БГУ.