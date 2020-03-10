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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛА 1,9%
09:21 11.03.2020
Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 101%, с декабрем 2019 г. – 101,9%.
Как сообщает Национальный статкомитет, продовольственные товары в феврале подорожали по сравнению с январем текущего года на 0,7%, с начала года – на 1,8%. Непродовольственные – на 0,5% и 1,2% соответственно.
Цены на услуги в феврале выросли на 2,3%, с начала года - на 2,9%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,3%, с декабрем 2019 г. – 100,9%.
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