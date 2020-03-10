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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО. ВЕСНА-2020» В МИНСКЕ МОЖНО БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
18:00 10.03.2020
Международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Весна-2020» пройдет с 19 по 22 марта в Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в ней примут участие представители различных организаций, в том числе Министерства лесного хозяйства.
В течение нескольких дней государственные лесохозяйственные учреждения презентуют широкой общественности свои туристические возможности. В частности, будет организовано масштабное рекламирование всех видов услуг (охотничий и экологический туризм, вольерная охота, услуги охотничьих комплексов и пр.) предлагаемых лесоохотничьими хозяйствами Минлесхоза, презентована деятельность информационно-туристического центра УП «Белгосохота».
Также посетители выставки смогут приобрести необходимое снаряжение для охоты и рыбалки, пообщаться с профильными специалистами.
Организаторы специализированной выставки приготовили для гостей форума и развлекательную программу. Так, в рамках проведения форума состоится конкурс вабильщиков оленя благородного, выставка охотничьих трофеев.
Не менее насыщенной обещает стать и деловая программа выставки. В частности, 20 марта по инициативе Министерства лесного хозяйства с 9.30 до 11.15 будет организован семинар на тему «Опыт ведения охотничьего хозяйства», с 15.00 до 17.00 - круглые столы на темы «Оформление трофеев в Белорусскую трофейную Книгу» и «Планирование изъятия охотничьих животных».
Отметим, что в рамках выставки будет организована продажа саженцев и различных даров леса: березового сока, меда, банных веников и др. Гости выставки смогут приобрести продукцию по сниженным ценам.
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