В филиале «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» продолжается установка 2 электрокотлов мощностью 20 МВт в котельной «Рогачевская» в Рогачеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», на данный момент выполнены фундаменты под баки аккумуляторы горячей воды, смонтированы колодцы-охладители, смонтированы колодцы для пожарного гидранта, ливневой канализации, проложено 40 м канализационных труб и 60 м водовода, проведены подготовительные работы для укладки кабеля 10 кВ для электрокотлов от подстанции «Диапроектор» до котельной. Возведено здание распределительного устройства электрокотельной.

Кроме того, установлены фундаменты под вспомогательное оборудование электрокотлов. Проводятся работы по ремонту здания котельной внутри и снаружи.

Данный проект входит в перечень мероприятий по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы. При этом работа котельной на электроэнергии увеличит надежность системы теплоснабжения потребителей города Рогачева.