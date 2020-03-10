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ЭКОНОМИКА РБ


МТС И «МИНСКОБЛГАЗ» УСПЕШНО ПРОТЕСТИРОВАЛИ «УМНЫЕ» ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
17:36 10.03.2020

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно c предприятием «Минскоблгаз» успешно протестировали газовые счетчики белорусского производства, показания которых дистанционно передаются с использованием технологии NB-IoT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, результаты пилотного проекта были представлены на международном форуме «Умные устойчивые города: от концепции до реализации».

Cчетчики со встроенными датчиками установили в многоквартирных жилых домах Минской области. Показания удаленно собираются и отправляются по сети оператора на IoT-платформу облака МТС. Там данные хранятся и обрабатываются, а далее информация передается в учетную и биллинговую системы предприятия «Минскоблгаз».

«Для газоснабжающей организации сеть NB-IoT — возможность в кратчайшие сроки получить необходимые сведения для коммерческих расчетов с потребителем. В перспективе планируется повысить безопасность газоснабжения за счет включения в работу устройств, работающих по NB-IoT на объектах газораспределительной системы и у потребителей», - пояснил начальник службы режимов газоснабжения и учета расхода газа предприятия «Минскоблгаз» Сергей Лысенко.

Автоматический сбор информации делает более прозрачной систему анализа и выставления счета потребителям. Благодаря дистанционной работе теперь не нужно снимать показания вручную и регулярно проверять достоверность данных. Работа «умных» счетчиков без замены аккумулятора рассчитана на 10 лет. Это позволит сократить расходы, оптимизировать работу, а также сэкономить энергоресурсы.

«Сегмент ЖКХ — это одно из приоритетных направлений нашей работы в направлении интернета вещей. Мы постоянно развиваем проекты в сфере «умного» города. А также стремимся расширять инновационные цифровые предложения, функционал и предлагаем новые возможности на основе IoT-продуктов. Сеть NB-IoT доказала свою надежность, она проста в обслуживании: не требует от заказчика создания и поддержки отдельной инфраструктуры для передачи данных, используется лицензируемый частотный диапазон, гарантируется качество связи и безопасность передачи данных. Устройства NB-IoT могут также успешно использоваться в промышленности, сельском хозяйстве и ретейле», - отметила руководитель группы цифровых бизнес-решений департамента маркетинга компании МТС Лилия Стасеня.
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