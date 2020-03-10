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ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО 13 МАРТА
17:22 10.03.2020

13 марта 2020 нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты, в разделе «Найти нотариуса».
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