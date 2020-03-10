По данным онлайн сервиса для поиска и покупки билетов INFOBUS, белорусы предпочитают поездки на автобусе по сравнению с другими транспортными средствами.

Главная причина – удобство и относительная дешевизна билета на автобус.

В приведенной статистике учитывались белорусы, которые приобрели билеты на автобус на автовокзалах и автостанциях Беларуси, а также онлайн через сайт и приложение INFOBUS с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Прошедшей зимой белорусы использовали автобусные перевозки на 16% чаще, чем за аналогичный период 2018-2019 гг. Рейсы внутри республики составили 60% от общего количества, международные – 40%. На даты 24-28 декабря пришелся пик автобусных переездов. И в целом в декабре белорусы перемещались больше всего.

Наиболее популярным направлением за пределы страны стала Москва. Страны, которые чаще всего посещали белорусы: Россия, Литва, Польша, Украина. Среди внутриреспубликанских рейсов – поездки из Минска в областные центры, а также в Борисов, Молодечно, Вилейку и другие города.

Популярные международные направления: Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс, Каунас, Варшава, аэропорт Варшавы, аэропорт Вильнюса, Киев, Чернигов.

Популярные направления направления из Минска: Борисов, Молодечно, Гродно, Витебск, Вилейка, Нарочь Мядель, Жодино, Марьина Горка, Червень, Воложин.

Направления из Гомеля: Минск, Могилев, Речица, Светлогорск, Лоев.

Направления из Бреста: Ольшаны, Гродно, Лида, Пинск, Ганцевичи, Сварынь, Беловежская пуща.

Направления из Солигорска, Гродно и Борисова: Минск.

В INFOBUS отметили, что в Беларуси растет количество онлайн покупок билетов, однако по-прежнему оффлайн покупки доминируют. За указанный период, 70% пассажиров приобрело билеты через автовокзалы, 25% – через сайты infobus.by и infobus.eu, 5% – через мобильные приложения для систем Android и iOS.

Если говорить о портрете пассажира, то через приложение и сайт покупают в основном молодые люди от 18 до 45 лет, для себя или для родителей и других членов семьи. При этом наиболее активные онлайн-покупатели – женщины в возрасте 25-30 лет. В кассах чаще всего покупают пассажиры 50-ти лет и старше.

«Мы внимательно следим за потребностями пассажиров как в Беларуси, так и по всей Европе. И четко видим потребность в комплексном «умном» предложении маршрута поездки, состоящего из различных видов транспорта. Когда система за пассажира соединяет воедино автобус, поезд, самолет – и показывает самый быстрый или самый дешевый путь до точки назначения. В планах INFOBUS – внедрение именно такой автоматической системы, предлагающей покупку билетов по оптимальному маршруту с комбинацией различных видов транспорта», – отметил Григорий Кущ, генеральный директор INFOBUS s.r.o.

INFOBUS Holding – международная IT компания с 18-летним опытом работы, которая специализируется на разработке и внедрении комплексного ПО для всех участников рынка пассажирских перевозок. Представительства холдинга есть в Праге, Львове, Смоленске и Минске.

Через онлайн сервис INFOBUS доступны билеты на автобусы, поезда и самолеты. Основная разработка компании – глобальная система диспетчеризации рейсов и продажи билетов на все виды транспорта BusSystem. Через систему доступно расписание и покупка билетов на 47 тысяч рейсов, которые осуществляют 6500 перевозчиков по Беларуси и 39 европейским странам.

INFOBUS.BY – это онлайн сервис для поиска и покупки билетов на автобус и поезд внутри Беларуси и за ее пределы в 39 европейских стран. В сентябре 2018 года компания интегрировала глобальную систему BysSystem с белорусской республиканской компьютерной системой СКС (разработка предприятия «Белтранском») – и теперь представлена на автовокзалах и автостанциях Беларуси.