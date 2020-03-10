Распоряжением премьер-министра № 88р от 6 марта 2020 г. создан организационный комитет для подготовки и проведения 18-22 мая в Минске XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, оргкомитету под председательством первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого поручено разработать и утвердить концепцию форума, обеспечить скоординированную работу по подготовке и проведению программы деловых мероприятий, своевременному и качественному формированию экспозиции.