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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТИБО-2020
16:33 10.03.2020
Распоряжением премьер-министра № 88р от 6 марта 2020 г. создан организационный комитет для подготовки и проведения 18-22 мая в Минске XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2020.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, оргкомитету под председательством первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого поручено разработать и утвердить концепцию форума, обеспечить скоординированную работу по подготовке и проведению программы деловых мероприятий, своевременному и качественному формированию экспозиции.
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