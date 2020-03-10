Брестские таможенники пресекли ввоз партии незадекларированных автозапчастей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, в грузовике, который следовал из Германии на территорию Евразийского экономического союза, перевозилось на 14 тысяч единиц автозапчастей больше, чем было заявлено в товаросопроводительных документах.

Нарушение выявлено в пункте пропуска «Козловичи», через который следовал грузовой автомобиль VOLVO. То, что в автопоезде находится больше автомобильных запчастей, чем указано в документах, установлено с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Уже дальнейший таможенный досмотр подтвердил данные сведения: в полуприцепе перемещалось свыше 14 тыс. единиц незадекларированных тормозных дисков, топливных насосов, стеклоочистителей и других предметов.

По предварительной оценке, общая стоимость груза составила свыше 210 тыс. белорусских рублей.

По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс в соответсвии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.