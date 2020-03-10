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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ В 2019 ГОДУ НА 6,3%
15:37 10.03.2020
В Гомельской области в 2019 году произведено 1032,3 тыс. тонн молока, или 93,7% к уровню 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 460,3 млн. штук (100,9%).
На 1 января 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 667,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 399,9 тыс. голов свиней, 6236 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.
Хозяйствами всех категорий за 2019 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 209,9 тыс. тонн (102,9% к уровню 2018 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот (37,4%). Птицы реализовано 35,4% от общего объема реализации, свиней – 27%. Всего за 2019 год реализовано 78,4 тыс. тонн крупного рогатого скота (110,1% к уровню 2018 года), 74,4 тыс. тонн птицы (104,3%), 56,6 тыс. тонн свиней (93,1%).
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