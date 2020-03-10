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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСХОЗЫ РЕСПУБЛИКИ ПРИСТУПИЛИ К ПОСАДКЕ ЛЕСА
15:19 10.03.2020

Лесхозы приступили к созданию новых лесов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в нынешнем году лесокультурный сезон начался необычно рано. Причина – изменение температурных режимов и отсутствие морозной зимы.

Всего в 2020 году лесохозяйственные учреждения планируют создать не менее 32 335 га лесных культур. Планируется, что основная часть работ будет выполнена в весенний период.

По оперативным данным, лесхозами уже создано более 15% лесных культур от запланированного объема. Наибольшее количество леса – 3506 га – заложено гомельскими лесоводами.

Отметим, что особый акцент при посадке культур делается на восстановлении участков усохших насаждений, а также горельников.

Напомним, что сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости нашей страны с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,9%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тысяч гектар леса. При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам. В 2019 году руками лесоводов было проведено лесовосстановление и лесоразведение на общей площади 51,8 тыс. га, в том числе за счет посева и посадки леса было заложено 43,8 тыс. га новых лесов.
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