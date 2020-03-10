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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНТР «СКОЛКОВО-КОРАЛЛ» ОТКРОЕТСЯ В ГОМЕЛЕ
15:11 10.03.2020

Центр «Сколково-Коралл» будет функционировать на базе технопарка «Коралл», который откроется в мае 2020 года в Гомеле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, центр позволит школьникам во внеурочное время заниматься и приобретать знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшем при получении специальности конструктора, дизайнера, программиста. На начальном этапе определены три компетенции новых профессий: 3D-моделирование и 3D-прототипирование, мобильная робототехника и интернет вещей в быту.

В числе основных целей Международного центра – профориентация и раннее выявление склонностей учащихся к той или иной сфере будущей деятельности. Здесь они смогут изучать язык программирования, программы по созданию умного дома, умного города, их научат собирать роботов и запускать коптеры.

Главная идея технопарка – создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности малых инновационных предприятий, производства востребованных на современном рынке товаров и услуг. А также – укрепление партнерских отношений между органами власти, науки, бизнеса и образования. В качестве образца служит опыт столичного ПВТ, российского Сколково и других ведущих аналогов.
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