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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В МИЛАН
14:57 10.03.2020
Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 2 апреля 2020 г. включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, решение принято «в связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса».
Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Рим-Минск.
Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.
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