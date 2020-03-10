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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОДСТАНЦИЯХ 110 КВ «ОПТИК» И «ВОРОНОВО» ВНЕДРЕН НОВЫЙ ТИП ЭЛЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
14:20 10.03.2020
На подстанциях 110 кВ «Оптик» и «Вороново» внедрен новый тип элегазового оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», при реализации проектов по замене масляных выключателей на элегазовые на подстанции 110 кВ «Вороново» и подстанции 110 кВ «Оптик» филиала «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» были применены баковые элегазовые выключатели двух видов, производства Великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» и АО «Уралэлектротяжмаш» (Россия).
Применение баковых элегазовых выключателей дает ряд преимуществ: уменьшение размеров ячейки присоединения, так как наличие встроенных трансформаторов тока не требует дополнительного отвода земли; уменьшение затрат при реализации проекта и в процессе эксплуатации, так как нет необходимости в строительстве фундамента под отдельно стоящие трансформаторы тока и применения дополнительных материалов для их ошиновки, встроенные трансформаторы тока не требуют обслуживания.
Кроме того, уменьшается риск травматизма при эксплуатации, так как не требуется выполнение работ на высоте, повышается надежность и безопасность, так как выключатели комплектуются высокопрочными фарфоровыми или полимерными изоляторами.
При этом высокая заводская готовность, быстрый монтаж и наладка.
Элегазовые баковые выключатели используются на подстанциях с открытыми распредустройствами 35-220 кВ для осуществления коммутации, то есть включения и отключения участков сети (присоединений) при ручном либо автоматическом управлении. Они делаются в трёхполюсном либо однополюсном выполнении. Полюсы коммутационного аппарата, с одноразрывными дугогасительными устройствами и высоковольтными вводами, покрыты горячим цинком и поставлены на опорной раме.
Выключатель, использующий элегаз в качестве среды гашения электронной дуги, очень распространен на открытых и закрытых распределительных устройствах, без них не обходиться почти ни одна подстанции в мире. Их надежность и высокие технические характеристики делают такие выключатели более популярными в сравнении с воздушными, масляными и маломасляными высоковольтными выключателями.
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