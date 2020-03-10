В Беларуси ситуация по коронавирусу контролируемая. Об этом заявил на пресс-конференции 9 марта министр здравоохранения Владимир Караник.

«В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая. На сегодняшний момент больших рисков ее выхода из-под контроля не видим», - заявил он.

Вместе с тем, отметил министр, в выходные получены еще три положительных теста на наличие РНК у контактов первого уровня. На тот момент эти люди уже были в стационаре, поэтому дальнейшее распространение вируса от них минимально. Проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Первый в стране пациент с коронавирусом - студент из Ирана - на сегодня вылечен. Его состояние удовлетворительное. У пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет.

Все положительные результаты тестов проходят тройной контроль, то есть перепроверяются тест-системами трех производителей, чтобы исключить любые сомнения. Более того, часть отрицательных результатов контролируются дополнительно.

Недавно издан клинический протокол по наблюдению, диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Он разослан во все учреждения здравоохранения, в том числе частной формы собственности.

Тактика наблюдения за контактами первого уровня оправданна. В Беларуси продолжат санэпидмероприятия, а также наблюдение за пациентами с признаками коронавируса.

В Беларуси достаточно оборудования для реанимационной службы, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. В стране почти 2,2 тыс. реанимационных коек, более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и почти 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые в ряде случаев могут использоваться для искусственной вентиляции легких. Поэтому оборудования для реанимационной службы, проведения ИВЛ в Беларуси достаточно.

Благодаря мерам, предпринимаемым в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, все это оборудование точно не понадобится. Вместе с тем, учитывая опасения населения, министр отметил, что ситуация с обеспеченностью аппаратурой для ИВЛ в Беларуси лучше, чем во многих сопредельных странах.

Сейчас наблюдается сезонный подъем ОРИ. Количество пневмоний - на уровне прошло года. Зарегистрированы 64 случая пневмоний, течение которых можно оценивать как тяжелое. При этом 34 пациентам проводится вспомогательная искусственная вентиляция легких. На этот же период прошлого года таких пациентов было 42. Еще неделю назад был издан приказ о том, что все тяжелые или среднетяжелые пневмонии должны проверять в том числе на наличие коронавируса. По результатам обследования ни у кого из пациентов признаков этой инфекции не выявлено.