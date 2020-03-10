С 18 марта по 3 апреля 2020 г. в Минском государственном дворце детей и молодежи пройдет III этап республиканского конкурса JuniorSkillsBelarus.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете по образованию Мингорисполкома, конкурс проводится с целью создания и развития эффективных форм совершенствования системы профессиональной ориентации среди учащихся и молодежи.

Участники конкурса - учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования города – победители II этапа конкурса в возрасте 14-17 лет.

Конкурс проводится по конкурсным компетенциям: мобильная робототехника (10-13 лет, 14-17 лет); графический дизайн (10-13 лет; 14-17 лет); прототипирование (10-13 лет; 14-17 лет); сетевое и системное администрирование (14-17 лет); инженерный дизайн CAD (14-17 лет); технологии беспилотных летательных аппаратов (10-13 лет; 14-17 лет); электротехника (10-13 лет); веб-дизайн (14-17 лет); дизайн и моделирование одежды (14-17 лет).

Из участников конкурса, занявших 1-е место, формируется команда Минска для участия в заключительном этапе республиканского конкурса JuniorSkillsBelarus, который состоится в мае 2020 года.