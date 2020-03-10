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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К КВАРТАЛУ «ГРАНДИЧИ-3» В ГРОДНО ПЛАНИРУЕТСЯ В МАРТЕ
13:52 10.03.2020

Закончить строительство сети теплоснабжения к кварталу «Грандичи-3» в Гродно планируется в марте текущего года. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго».

В 2018 году в северной части города Гродно началось возведение микрорайона «Грандичи». Ожидается, что в новом микрорайоне площадью 82 гектара будет 22 квартала, где будет проживать до 65 тысяч жителей. В перспективе он станет одним из самых крупных районов города. На первом этапе строительство было начато с двух кварталов – «Грандичи-2» и «Грандичи-3».

Снабжение тепловой энергией жилых домов нового микрорайона осуществляется от Северной мини-ТЭЦ филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго». Предусмотрена двухтрубная тепловая сеть для совместной подачи тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Строительство магистральных сетей теплоснабжения осуществляется филиалом «Ремонтно-строительное производство «Энергостройремонт» РУП «Гродноэнерго».

В первую очередь было начато строительство тепловых сетей для теплоснабжения квартала «Грандичи-2». Протяженность тепловой сети по каналу составила 1260 метров в двухтрубном исполнении. Для сетей теплоснабжения принят подземный бесканальный способ прокладки сети с использованием стальных предварительно изолированных труб. Для своевременного обнаружения неисправностей ПИ-труб предусмотрена система оперативного дистанционного контроля тепловой сети. Объект строительства тепловых сетей для теплоснабжения квартала «Грандичи-2» был введен в эксплуатацию весной 2019 года.

В январе 2020 года энергетики приступили к строительству сети теплоснабжения к кварталу «Грандичи-3». Протяженность тепловой сети по каналу составит 678 метров в двухтрубном исполнении.
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