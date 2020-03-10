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ЭКОНОМИКА РБ


В ЛЕСХОЗАХ МИНСКОГО ГПЛХО С 10 МАРТА ВВЕДЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
13:36 10.03.2020

В лесхозах Минского ГПЛХО с 10 марта 2020 года введен пожароопасный сезон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, вся территория лесного фонда контролируется 48 пожарно-химическими станциями (в том числе II типа – 20) и 136 пунктами противопожарного инвентаря, оснащенных необходимой пожарной техникой, оборудованием и инвентарем. Для наблюдения за лесом имеется 127 пожарно-наблюдательных вышек и мачт (в том числе вышек – 94, мачт – 33), 106 из которых оборудованы системами видеонаблюдения.

Стоит отметить, что для выявления и пресечения правонарушений (в том числе – нарушений требований пожарной безопасности в лесах) используется 176 камер фото- и видеофиксации.

Минское ГПЛХО напоминает гражданам, что при посещении лесов следует руководствоваться специфическими требованиями по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
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