Союз юристов начал прием предложений в рамках проведения ежегодного конкурса «Лучшая юридическая идея».

Как сообщает сайт Белорусского республиканского союза юристов, первый этап конкурса пройдет с 1 марта по 1 июля.

Конкурсные предложения, соответствующие требованиям Положения о ежегодном конкурсе «Лучшая юридическая идея» (скачать), вносятся председателю структурного подразделения Союза юристов в электронном виде.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Предложение о совершенствовании правового регулирования общественных отношений»; «Предложение о совершенствовании правоприменительной практики»; «Предложение о совершенствовании деятельности Союза юристов»; «Предложение о подготовке нормативного правового акта (внесение изменений в действующие нормативные правовые акты)» (среди студентов, магистрантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов и соискателей).

Второй этап конкурса – республиканский - проводится между победителями первого этапа конкурса с определением лауреатов конкурса до 1 сентября 2020 г.

Победители первого и второго этапов определяются жюри конкурса. При этом конкурс в первом и втором этапах состоится при представлении в соответствующей номинации конкурса не менее трёх предложений. Количество конкурсных предложений не ограничивается.

В конкурсном предложении указываются: фамилия, собственное имя, отчество участника конкурса; номинация конкурса; суть конкурсного предложения, предлагаемые пути и последствия его реализации; иная информация (по усмотрению участника конкурса).

По итогам конкурса в торжественной обстановке лауреатам вручаются соответствующий диплом и призы, определяемые Исполнительной дирекцией Союза юристов, и (или) осуществляется их представление в установленном порядке к награждению наградами Союза юристов либо государственных органов.