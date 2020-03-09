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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ НАЧАЛ ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИДЕЯ»
12:15 10.03.2020
Союз юристов начал прием предложений в рамках проведения ежегодного конкурса «Лучшая юридическая идея».
Как сообщает сайт Белорусского республиканского союза юристов, первый этап конкурса пройдет с 1 марта по 1 июля.
Конкурсные предложения, соответствующие требованиям Положения о ежегодном конкурсе «Лучшая юридическая идея» (скачать), вносятся председателю структурного подразделения Союза юристов в электронном виде.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Предложение о совершенствовании правового регулирования общественных отношений»; «Предложение о совершенствовании правоприменительной практики»; «Предложение о совершенствовании деятельности Союза юристов»; «Предложение о подготовке нормативного правового акта (внесение изменений в действующие нормативные правовые акты)» (среди студентов, магистрантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов и соискателей).
Второй этап конкурса – республиканский - проводится между победителями первого этапа конкурса с определением лауреатов конкурса до 1 сентября 2020 г.
Победители первого и второго этапов определяются жюри конкурса. При этом конкурс в первом и втором этапах состоится при представлении в соответствующей номинации конкурса не менее трёх предложений. Количество конкурсных предложений не ограничивается.
В конкурсном предложении указываются: фамилия, собственное имя, отчество участника конкурса; номинация конкурса; суть конкурсного предложения, предлагаемые пути и последствия его реализации; иная информация (по усмотрению участника конкурса).
По итогам конкурса в торжественной обстановке лауреатам вручаются соответствующий диплом и призы, определяемые Исполнительной дирекцией Союза юристов, и (или) осуществляется их представление в установленном порядке к награждению наградами Союза юристов либо государственных органов.
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