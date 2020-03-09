По информации Минского районного исполнительного комитета, ввод в эксплуатацию улиц Братьев Райт, Николая Камова и Авиационной (от Михаила Миля до Николая Камова) в д. Копище Минского района, строительство которых выполняется ООО «Астодевелопмент», запланирован на октябрь 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с этим корректировка существующей маршрутной сети планируется только после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию указанных улиц в районе Новая Боровая.