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ЭКОНОМИКА РБ
В ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НОВОЙ БОРОВОЙ
11:59 10.03.2020
По информации Минского районного исполнительного комитета, ввод в эксплуатацию улиц Братьев Райт, Николая Камова и Авиационной (от Михаила Миля до Николая Камова) в д. Копище Минского района, строительство которых выполняется ООО «Астодевелопмент», запланирован на октябрь 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с этим корректировка существующей маршрутной сети планируется только после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию указанных улиц в районе Новая Боровая.
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