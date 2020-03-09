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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» С РУКОВОДСТВОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТУРИЗМУ СОСТОИТСЯ 12 МАРТА
11:15 10.03.2020
12 марта состоится «горячая линия» с заместителем директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталием Грицевичем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, в ходе «горячей линии» любой гражданин может задать вопросы, связанные с обращениями в туристические компании, исполнением ими обязательств по договорам оказания туристических услуг и защитой прав потребителей, а также иные вопросы в сфере туризма.
Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (017) 200-46-82, а также направить на адрес электронной почты (с пометкой «Горячая линия»).
Итоги проведения «горячей линии», а также ответы на поступившие вопросы будут размещены на сайте Министерства спорта и туризма.
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