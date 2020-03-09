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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУНКТА ПРОПУСКА «ЛОША» 10 МАРТА БУДЕТ ПРОБЛЕМАТИЧНЫМ ИЗ-ЗА РЕМОНТНЫХ РАБОТ
10:43 10.03.2020
10 марта 2020 года в РПТО «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») Ошмянские электрические сети РУП «Гродноэнерго» будут проводить ремонтные работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, в связи с этим с 08.00 до 18.00 могут возникнуть проблемы в движении легкового транспорта.
Планирующим пересекать этот участок белорусско-литовской границы рекомендуется учитывать данную информацию.
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