ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУНКТА ПРОПУСКА «ЛОША» 10 МАРТА БУДЕТ ПРОБЛЕМАТИЧНЫМ ИЗ-ЗА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

10:43 10.03.2020 10 марта 2020 года в РПТО «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») Ошмянские электрические сети РУП «Гродноэнерго» будут проводить ремонтные работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, в связи с этим с 08.00 до 18.00 могут возникнуть проблемы в движении легкового транспорта. Планирующим пересекать этот участок белорусско-литовской границы рекомендуется учитывать данную информацию.