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ЭКОНОМИКА РБ


KORONET РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ «ЛИДСКОГО ПИВА»
10:32 10.03.2020

«Лидское пиво» развивает в Беларуси тренд на ответственное потребление пива и расширяет свой ассортимент новинкой – Koronet Alcohol Free в формате традиционной британской пинты 0,568 л.

В составе безалкогольного пива Koronet Alcohol Free используются только традиционные пивные ингредиенты: хмель, солод, вода и дрожжи, что соответствует закону о чистоте пивоварения. Новинка представлена в объёме 0,568 л – уникальный для белорусского рынка формат британской пинты. Потребители смогут найти продукт как в «стекле», так и в баночном формате.

«Рынок пива и алкоголя трансформируется во всем мире – всё больше и больше потребителей переключаются на потребление привычных напитков с пониженным содержанием алкоголя либо без него. «Лидское пиво», как компания-новатор и двигатель развития культуры питья на белорусском рынке, инвестирует в развитие безалкогольного пивного сегмента. Мы начали производство безалкогольного пива ещё в начале 2000-х гг., предвосхитив тренд. С появлением Koronet Alcohol Free наш безалкогольный портфель составит 2 сорта, и мы продолжим развивать этот сегмент, – рассказала руководитель отдела маркетинга «Лидского пива» Валентина Багния. – Новинка Koronet Alcohol Free – это решение для тех, кто не только следит за мировыми трендами, но и предпочитает пробовать новые интересные вкусы. В составе безалкогольного Koronet есть карамельный солод, влияющий на насыщенность вкуса, и хмель Hallertau Tradition, который дает приятные цитрусовые и травяные нотки в аромате».

Koronet Alcohol Free – безалкогольное светлое пастеризованное пиво в линейке популярного бренда Koronet, созданного в соответствии с британскими традициями пивоварения. Цветность продукта составляет 6 EBC, показатель горечи – 19 IBU.

Продукт рекомендуется подавать охлажденным до 12 градусов. Новинку уже можно найти на прилавках, рекомендованная цена – 2,22 BYN.
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