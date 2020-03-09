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ЭКОНОМИКА РБ
НА СОВЕЩАНИИ В БГУ 10-11 МАРТА ОБСУДЯТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ЭРАЗМУС+
09:45 10.03.2020
10-11 марта в БГУ состоится совещание по вопросам выполнения планов Международного проекта Эразмус+ «Развитие направленного на студентов практико-ориентированного образования в области моделирования кибер-физических систем (КФС)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ключевыми темами заявлены создание на базе БГУ совместной электронной библиотеки и единой платформы для обучения студентов и магистрантов методам компьютерного моделирования кибер-физических систем.
Платформа позволит внедрить в учебный процесс белорусских и украинских вузов новые педагогические подходы, основанные на гибкости обучения, наличии смешанных курсов, практико-ориентированности, а также использовании виртуальной, реальной мобильности, элементов дистанционного обучения и др.
Наличие такой платформы повысит квалификацию и усилит навыки преподавателей университетов, а также улучшит качество подготовки студентов и магистрантов. После завершения проекта пользователями этого ресурса смогут стать все белорусские вузы.
Участниками встречи станут 20 экспертов из Беларуси, Украины, Латвии, Бельгии и Кипра. Преподаватели университетов обсудят вопросы разработки и модернизации учебных программ для студентов и магистрантов вузов Беларуси и Украины по современному компьютерному моделированию КФС, новым направлениям подготовки специалистов в этой области, а также содержанию девяти разрабатываемых учебных пособий по моделированию КФС.
Напомним, целью проекта Эразмус+ «Развитие направленного на студентов практико-ориентированного образования в области моделирования кибер-физических систем» является модернизация образования в области инженерно-ориентированного компьютерного моделирования сложных систем. Всего в проекте принимают участие девять вузов Беларуси, Украины, Латвии, Бельгии и Кипра. Головной организацией выступает Рижский технический университет (Латвия), а в число университетов-партнеров вошли Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Харьковский национальный автомобильно-дорожный институт, Криворожский национальный университет, Черниговский национальный технический университет (Украина), Лювенский католический университет (Бельгия) и Кипрский университет (Кипр). Модератором проекта является представитель Рижского технического университета Анатолий Забашта.
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