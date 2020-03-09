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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В 2019 ГОДУ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 0,4%
09:34 10.03.2020

В Витебской области в 2019 году произведено 781,1 тыс. тонн молока, что на 0,4% меньше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 485,2 млн. штук (на 6,6% больше).

На 1 января 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 542,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 466,1 тыс. голов свиней, 6830,8 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2019 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 233,4 тыс. тонн (100,7% к уровню 2018 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (40%). При этом в структуре реализации ее доля по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 0,6 процентных пункта.

Свиней реализовано 35,2% от общего объема реализации (в 2018 году – 33,5%), крупного рогатого скота – 24,5% (25,4%).

Всего за 2019 год реализовано 93,3 тыс. тонн птицы (99% к уровню 2018 года), 82,1 тыс. тонн свиней (105,8%), 57,2 тыс. тонн крупного рогатого скота (97%).
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