ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» В МИНСКЕ ЗАКРОЮТ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

09:18 10.03.2020 В связи с ремонтными работами выход №3-2 (в сторону ул. Козлова) на станции «Площадь Победы» с 10 марта полностью закрывается. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском метрополитене, пассажиры временно не смогут воспользоваться данным выходом до 27 марта включительно. Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.