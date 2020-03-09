|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» В МИНСКЕ ЗАКРОЮТ НА ДВЕ НЕДЕЛИ
09:18 10.03.2020
В связи с ремонтными работами выход №3-2 (в сторону ул. Козлова) на станции «Площадь Победы» с 10 марта полностью закрывается.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском метрополитене, пассажиры временно не смогут воспользоваться данным выходом до 27 марта включительно.
Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
Курсы в банках
на 10.03.2020
Конвертация в банках
на 10.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте