В 2019/2020 учебном году в белорусских учреждениях образования обучается более 26 тыс. иностранных граждан из 102 стран мира, из них около 25 тыс.— в вузах. Такие данные приводятся в новом спецвыпуске журнала Export of Belarus, который посвящен экспортному потенциалу рынка образовательных услуг Беларуси.

Согласно информации, более 2 тыс. иностранных студентов проходят обучение на совместных факультетах и программах белорусских учреждений высшего образования за рубежом.

Наибольшее количество обучающихся — из Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Ливана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки. В учреждениях высшего образования подготовка иностранных студентов ведется по 15 профилям. Постоянно расширяется перечень образовательных программ на английском языке: в настоящее время такие услуги предлагают 27 учреждений высшего образования по 181 специальности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, о развитии экспорта белорусских образовательных услуг и факторах привлекательности нашей страны на международном рынке образования рассказал в интервью журналу министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

«Большое внимание уделяется повышению конкурентоспособности национального образования Республики Беларусь, включая продвижение белорусских вузов в международных образовательных рейтингах. Так, в рейтинге Webometrics (по состоянию на 1 февраля 2019 г.) среди 4 тыс. лучших университетов мира представлены Белорусский государственный университет (1116 позиция), а также Белорусский национальный технический университет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», - сказал он.

Игорь Карпенко также отметил, что по результатам опросов, иностранцев привлекает высокий уровень безопасности в нашей стране, доброжелательность белорусов, а также возможность работать по специальности во время учебы.

В мае 2015 г. Беларусь стала участником Болонского процесса. Министр образования поделился информацией о том, какие шаги по развитию высшего образования предприняты нашей страной в рамках движения к Европейскому пространству высшего образования. Он подчеркнул, что особым компонентом проекта стала направленность на обновление качества высшего образования, в том числе посредством создания национального агентства по обеспечению качества образования и его вступления в Европейскую ассоциацию таких агентств (ENQA).

Export of Belarus издается Национальным центром маркетинга МИД Республики Беларусь. Журнал выходит на русском и английском языках и распространяется на международных мероприятиях в нашей стране и за рубежом, а также загранучреждениями Беларуси для продвижения интересов отечественного экспорта.