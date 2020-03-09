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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПОДРОСЛИ
18:21 09.03.2020

За минувшую неделю, c 2 по 9 марта 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1469 $/м2.

Темпы роста цен оказались самыми низкими за последние 8 недель, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1342 $/м2.

За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 7,5%.

Общее предложение квартир по итогам недели выросло довольно ощутимо (+3%). 1-комнатных квартир стало больше на 4,3%, других типов квартир — на 0,9-3%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+0,8%), остальные приросли в цене на 0,1−0,3%.

Лишь в Советском районе по итогам недели было зафиксировано снижение цен (-0,3%). В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Октябрьском (+1,1%) и Партизанском (+0,9%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 831 $/м2 (-0,3%), Витебск — 645 $/м2 (+0,9%), Гомель — 638 $/м2 (+0,6%), Гродно — 762 $/м2 (-0,1%), Могилев — 661 $/м2 (+1,4%).
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