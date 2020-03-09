В Гродненской области в 2019 году произведено 1288,7 тыс. тонн молока, что на 4,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 401,4 млн штук (на 3% меньше).

На 1 января 2020 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 700 тыс. голов крупного рогатого скота, 623,1 тыс. голов свиней, 6 131,4 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2019 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 284,1 тыс. тонн (94,4% к уровню 2018 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот (38,6%). При этом в структуре реализации его доля по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3,4%.

Свиней реализовано 35,2% от общего объема реализации (в 2018 году – 41%), птицы – 25,9% (23,5%). Всего за 2019 год реализовано 109,7 тыс. тонн крупного рогатого скота (103,4% к уровню 2018 года), 100 тыс. тонн свиней (80,9%), 73,6 тыс. тонн птицы (104,3%).