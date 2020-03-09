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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕРТИФИКАТАМ ПРЕДСТАВЛЕНА В НЦЭУ
17:44 09.03.2020

С 9 марта на едином портале электронных услуг для юридических лиц доступна услуга 3.32.01 «Предоставление информации по действующим сертификатам государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, услуга позволяет получить информацию о действующих сертификатах открытых ключей, изданных РУЦ ГосСУОК. Поиск информации можно осуществить по УНП или региону.

Информация о действующих сертификатах предоставляется в режиме реального времени в форме отчета по заданным параметрам и включает в себя следующие данные: УНП; регион; наименование организации-владельца открытого ключа; фамилия; должность; срок действия; адрес электронной почты.

Услуга предоставляется по доступу со строгой аутентификацией (доступ с использованием личного ключа ЭЦП пользователя) и доступна в личном кабинете.

Для получения услуги необходимо: получить средства электронной цифровой подписи в одном из регистрационных центров; заполнить электронную заявку на получение услуги; заключить договор на оказание услуг; пройти аутентификацию на портале.
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