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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА В ДВУХ МАГАЗИНАХ ИЗЪЯТЫ ПРОСРОЧЕННЫЕ И НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
17:39 09.03.2020
При выполнении надзорных мероприятий на одном из сельскохозяйственных предприятий к прокурору Кличевского района обратились сельчане с жалобами о реализации в магазинах их агрогородка просроченной и недоброкачественной продукции.
Прокуратура района совместно со специалистами Кличевского центра гигиены и эпидемиологии проверила поступившую информацию – сведения подтвердились.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в двух магазинах Кличевского РАЙПО гражданам предлагали 10 наименований просроченной колбасной и хлебобулочной продукции. Специалисты местного центра гигиены и эпидемиологии изъяли эти изделия и впоследствии уничтожили.
О выявленных нарушениях прокуратура Кличевского района проинформировала Кличевский райисполком. По требованию прокурора района на виновных в нарушениях наложены административные взыскания в виде штрафа.
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