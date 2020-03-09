При выполнении надзорных мероприятий на одном из сельскохозяйственных предприятий к прокурору Кличевского района обратились сельчане с жалобами о реализации в магазинах их агрогородка просроченной и недоброкачественной продукции.

Прокуратура района совместно со специалистами Кличевского центра гигиены и эпидемиологии проверила поступившую информацию – сведения подтвердились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в двух магазинах Кличевского РАЙПО гражданам предлагали 10 наименований просроченной колбасной и хлебобулочной продукции. Специалисты местного центра гигиены и эпидемиологии изъяли эти изделия и впоследствии уничтожили.

О выявленных нарушениях прокуратура Кличевского района проинформировала Кличевский райисполком. По требованию прокурора района на виновных в нарушениях наложены административные взыскания в виде штрафа.