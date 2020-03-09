В январе-феврале 2020 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год представлены 1048 гражданами Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма подоходного налога, подлежащая доплате в бюджет 506 плательщиками, составила 818,1 тыс. рублей.

В то же время 17 физическим лицам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 72,2 тыс. рублей.

Наибольшее количестве граждан, представивших декларации, в Первомайском районе (230) и Октябрьском районе Витебска (211), а также в Новополоцке (126).