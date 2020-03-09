|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГРАЖДАН ПРЕДСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ
17:22 09.03.2020
В январе-феврале 2020 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год представлены 1048 гражданами Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма подоходного налога, подлежащая доплате в бюджет 506 плательщиками, составила 818,1 тыс. рублей.
В то же время 17 физическим лицам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 72,2 тыс. рублей.
Наибольшее количестве граждан, представивших декларации, в Первомайском районе (230) и Октябрьском районе Витебска (211), а также в Новополоцке (126).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
Курсы в банках
на 09.03.2020
Конвертация в банках
на 09.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте