Рост экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в январе 2020 года к январю 2019 года составил 110,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на внешние рынки поставлено продукции на 46,98 млн долларов США.

При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 13,3%, в страны ближнего зарубежья на 7,2%.

В число наиболее крупных рынков сбыта вошли Россия, Польша, Украина, Китай и Литва.