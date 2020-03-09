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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ЭКСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 110,1%
17:16 09.03.2020
Рост экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в январе 2020 года к январю 2019 года составил 110,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на внешние рынки поставлено продукции на 46,98 млн долларов США.
При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 13,3%, в страны ближнего зарубежья на 7,2%.
В число наиболее крупных рынков сбыта вошли Россия, Польша, Украина, Китай и Литва.
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