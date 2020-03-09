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ЭКОНОМИКА РБ
ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ В МИРЕ СЕГОДНЯ ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОГОВОРИТЬСЯ С РФ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ
16:33 09.03.2020
Падение цен на нефть в мире дает дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы для Беларуси несет в себе падение цен на нефть на мировых рынках.
"Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - сказал он.
Премьер-министр подтвердил, что это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.
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