Падение цен на нефть в мире дает дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы для Беларуси несет в себе падение цен на нефть на мировых рынках.

"Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.