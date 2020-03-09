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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НАЗВАЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, КОГДА ОТРАБОТАВШУЮ В ХОЗЯЙСТВЕ ДВА ГОДА ДОРОГУЮ ТЕХНИКУ БРОСАЮТ ПОД ЗАБОР, КАК МЕТАЛЛОЛОМ
16:03 09.03.2020

Александр Лукашенко 9 марта на совещании с членами правительства предложил рассмотреть несколько предложений, которые "обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сфер и законность в них".

Например, совершенствование системы государственного надзора за техническим состоянием тракторов, прицепов, самоходных машин и оборудования.

"Мои требования к вопросам обеспечения безопасности жизни людей, сохранности техники вы все знаете. Бесхозяйственное отношение к технологическому оборудованию, особенно приобретенному с поддержкой государства, недопустимо. Но, главное, исправная техника - залог безопасности людей", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он назвал преступлением, когда дорогую технику, отработавшую в хозяйстве два года, бросают под забор, как металлолом.

"С этим надо бороться. И не надо тут рыночных каких-то рассуждений. Там, где рынок сработал, у частника, его проверять не надо. Надо контролировать техническое состояние на дорогах в плане безопасности. Не надо идти и смотреть на хранение, как он там поставил технику, как ухаживает за ней: это его личная собственность, он знает, как с ней обращаться, - сказал Лукашенко. - Но сколько у нас таких хозяев? Наверное, меньше процента. А остальные будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем. А это упирается в продовольственную безопасность нашего государства и огромные объемы экспорта. Вот и делайте выводы, надо это контролировать ли нет".

Вместе с тем он обратил внимание, что создавать новые структуры с сотнями новых чиновников, чтобы "ударить по бесхозяйственности", не стоит.

"Лучше не вносите такие предложения, - предупредил он. - У нас достаточно контролеров на местах, начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции. Я уже не говорю о тех, кто непосредственно должен этим заниматься: руководители и специалисты конкретных хозяйств".
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